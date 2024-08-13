Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Минобороны Беларуси, эта страна «откомандировала» личный состав своих ракетно-артиллерийских подразделений на полигон в государстве-террористе для предсказуемых целей.

В частности, задача, поставленная перед расчетами формирований ракетно-артиллерийских войск ВС Республики Беларусь (РБ) — прибыть на неуказанный полигон в РФ, чтобы «отработать вопросы боевого применения».

Пресс-служба оборонного ведомства страны-союзника РФ добавила — на так называемом «полевом выходе», россияне обучат белорусов, в рамках контрольного занятия, управлению ракетными ударами, в первую очередь, — боевым запускам из ракетных комплексов и РСЗО, состоящих на вооружении РБ.

Ранее мы писали о том, как в ГПСУ комментировали приказ Лукашенко о переброске РСЗО и «Искандеров» к границе с Украиной.