Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Associated Press, изначально американский корабль наткнулся на ракетный крейсер из КНР у берегов Аляски. Как выяснилось позже, китайское судно было не одно. Ранее оно проплывало приблизительно в 86 милях к северу от острова Киска на Аляске.

В сообщении отмечается:

«Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, в том числе эсминец, были замечены в одиночном строю».

В свою очередь контр-адмирал Нетан Мур, командующий Семнадцатым округом береговой охраны, заявил, что Вашингтон продолжит обеспечивать отсутствие нарушений интересов страны в водах вокруг Аляски.

Помимо прочего в береговой охране добавили, что руководящие принципы операции «Frontier Sentinel» призывают, чтобы на подобное присутствие реагировать. Речь о том, когда в водах США и вокруг них действуют стратегические конкуренты.