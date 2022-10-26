В последнее время благодаря выгодным ставкам по ипотеке немцы также начали более активно покупать жильё. Иностранцу стоит особенно внимательно выбирать, какую купить квартиру в Германии, чтобы она принесла максимум дохода или просто оставалась ликвидной длительное время.

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Большая или маленькая?

Оптимальный размер квартиры во многом зависит от бюджета покупателя. Поскольку значительная часть немцев и большинство приезжих выбирают съемное жилье, проблем со сдачей не будет. Однако важно заранее рассчитать окупаемость и вывести для себя диапазон цен, при котором последующая аренда будет приносить прибыль.

Столичная или региональная?

Особенность немецкого рынка недвижимости — отсутствие привязки к столице. Каждая из 16 земель имеет собственную столицу и привлекательные особенности экономики. Благодаря небольшому размеру страны, глубинки как таковой там нет. По стоимости квадратного метра первые места уверенно удерживают такие города как Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, Кельн, Берлин. Но владельцы авто ради экономии нередко выбирают жилье в расположенных рядом небольших городках и деревнях.

Первичный или вторичный рынок?

Наиболее ликвидными традиционно считаются новостройки. Современные жилые комплексы возводятся с соблюдением высоких требований, поэтому обеспечивают жильцам комфорт. Однако стоимость квадратного метра здесь заметно выше, чем на вторичном рынке. Несомненным преимуществом новостройки является возможность достаточно легко оформить ипотеку. Ставки по кредитам под залог жилья колеблются в пределах 0,8–1,8% — это один из самых низких показателей в Европе.

Если вы решили брать «вторичку», остановите свой выбор на объектах, построенных не ранее 1980–1990 года. Послевоенные многоквартирные дома славятся необыкновенно тонкими стенами, а довоенные могут иметь скрытые проблемы, неудобную планировку или вовсе числиться памятником архитектуры (этот статус имеет свои недостатки).

При покупке жилья на вторичном рынке особое внимание обратите на микроклимат помещения — нередко постройка обладает повышенной влажностью и заражена плесенью. Поскольку перед продажей стены красят, этого легко не заметить.

Заключение

Нет универсальной и однозначной рекомендации относительно того, какую квартиру лучше купить в Германии. Принять решение должен сам покупатель, исходя из бюджета и индивидуальных расчетов окупаемости для каждого понравившегося объекта. Такая позиция связана с богатым и разнообразным рынком немецкой недвижимости, практически полном отсутствии «слепых пятен» для инвестора. Хотя жилые помещения обеспечивают несколько меньшую доходность по сравнению с коммерческими площадями, они стремительно растут в цене. Хорошая квартира в Германии дорожает примерно на 7-10% в год.