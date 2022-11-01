Как информирует «НБН», соответственное заявление сделал бывший президент России Дмитрий Медведев в Телеграм.

Так, согласно словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, Российская Федерация может нанести ядерный удар в ответ на победу Украины в войне против российских войск. Более того, Медведев считает, что освобождение Вооруженными силами ранее захваченных войсками РФ территорий угрожает распадом России.

Дословно из сообщения Дмитрия Медведева:

«Если не Россия победит, то, вероятно, Украина. Цель Киева уже озвучена. Это Освобождение территорий, которые ранее ей принадлежали. Другими словами – отторжение их от России. Это является угрозой существованию нашей страны. Как следствие, этом станет прямым поводом для применения ядерного оружия согласно пункту 19 Основ геополитики в области ядерного сдерживания».

При этом всю ответственность за преступные действия Российской Федерации экс-премьер РФ Медведев пытается переложить на Запад. Среди якобы «причин» он назвал то, что Запад помогает Украине оружием в войне против России.

Напоследок Дмитрий Медведев добавил, что спасти мир от мировой войны с применением ядерного оружия может только победа страны-оккупанта.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска РФ нанесли удар по Бахмуту фосфорными снарядами.