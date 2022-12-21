Как информирует «НБН», информацию об этом распространило российское пропагандистское информационное агентство РИА «Новости».

При этом в материале говорится, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напрочь отказался озвучивать место боевых действий на территории Украинского государства, где, как об этом утверждают в Кремле, на днях побывал диктатор Путин.

Комментируя якобы визит Путина на фронт в Украину, Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не имеют никакого права указывать месторасположение штаба войск, которые задействованы на территории Украинского государства, с чьей работой ознакомился российский диктатор.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский посетил позиции защитников Украинского государства в Бахмуте.