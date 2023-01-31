Как информирует «НБН», такое заявление озвучил в понедельник глава оборонного ведомства Норвегии в интервью AFP.

При этом в Осло пока что не озвучили количество танков, которые будут переданы Украине.

Так, глава Министерства обороны Бьорн Ариль Грам заявил:

«Пока что с количеством танков, которые мы будем передавать, не определились».

Как известно, Норвегия в числе тех государств, которые пообещали помочь Украине с танками западного образца. В общей сложности, скандинавское государство имеет на своем вооружении тридцать шесть танков «Леопард 2».

В свою очередь СМИ ранее уточняли, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украинскому государству до восьми танков «Леопард 2».

Ранее в Польше сделали заявление о передаче Украине танков «Леопард 2».