О том, почему власти соседнего дружеского государства внезапно решили обосновать неуместность продолжения перекрытия въезда/выезда на пунктах пропуска (КПП) у границы с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное премьер-министром Польши Дональдом Туском для местного портала «Польское радио».

По словам Туска, сейчас в Украине фиксируется резкое усложнение ситуации, вызванное последними массированными ударами РФ, и пролонгация блокады польскими аграриями может оказаться решающим фактором в текущей полномасштабной войне. В частности, польский премьер обратился «ко всем без исключения» в своей стране, призвав не проводить ничего, что сможет нанести вред Украине. Кроме того, власти Польши вскоре примут соответствующие решения, позволяющие не только обезопасить польскую границу, но и все переходы.

Туск отдельно акцентировал — его правительство не намерено далее допускать блокады КПП (присвоен статус критической инфраструктуры), вне зависимости от причин, обосновывающих такие протеста, так как на данном этапе «мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны». Также, власти Польши готовы предоставить определенную финпомощь протестующим, потерявшим часть доходов не по своей вине.

Туск резюмировал:

Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста.

Ранее мы писали о том, что в Польше анонсировали внедрение обязательного обучения детей-беженцев из Украины в местных школах.