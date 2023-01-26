Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Dziennik Gazeta Prawna.

Так, заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил:

«Я уверен, что поставки танков Leopard Польшей в Украину состоятся уже на протяжении нескольких недель».

Согласно его словам, Варшава готова передать украинской стороне одну роту танков Leopard. Другими словами, это четырнадцать единиц.

При этом он добавил:

«Как только украинские военные пройдут обучение, мы сразу же будем готовы передать танки украинской стороне».

Также он напомнил, что Польша весьма интенсивно формирует коалицию стран по танкам, добавив, что в настоящее время такой техники в Европе около двух тысяч единиц.

Военный чиновник добавил:

«Мы имеем надежду на то, что на первом этапе нам удастся собрать как минимум одну бригаду, а это порядка ста танков «Леопард», которые мы сможем совместно передать украинской стороне».

Ранее стало известно о заявлении Шольца относительно передачи Украине более десяти единиц танков Leopard.