Как информирует «НБН», ссылаясь на данные источника «Reuters» представитель Минфина США Брайан Нельсон побывал с рабочим визитом в Стамбуле и Анкаре.

Во время визита представитель США говорил со своими турецкими коллегам о том, чтобы те прекратили поставлять товары в Российскую Федерацию.

На данный момент известно, что Турция выступает против введения масштабных санкций касательно РФ. В то же время, представители турецких властей заявляют, что государство не берёт участие в обходе санкций и не планирует делать этого в будущем.

Также известно, что по состоянию на 31 октября 2022 года в Россию было поставлено электронных компонентов на сумму в 2,6 миллиарда долларов. Из них 777 миллионов — это компоненты изготовленные в западных странах. К слову, данные компоненты могут использоваться Россией для изготовления ракет.

Напомним, что ранее Канада объявила о введении очередных санкций против Российской Федерации.