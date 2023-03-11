Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные источника «Irib News Agency«.

Из источника стало известно, что официальные лица Ирана в ООН в открытую объявили о закупках истребителей российского производства СУ-35. Также известно, что Иран уже завершил подписание контракта

Кроме того, стоит отметить, что Иран и Россия за последнее время серьезно расширили своё сотрудничество, в том числе и в военном плане. В Соединённых Штатах неоднократно высказывались по этому поводу.

Напомним, что ранее СМИ рассказали о том, какие тайные поставки в Россию совершает Иран.