Как информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», по словам Ллойда Остина, которые он озвучил по результатам «Рамштайн-10», только Украина может решать, перегруппировываться ее войскам, или оставаться и продолжать битву за Бахмут.

Дословно из заявления Остина:

Касательно того, какую значимость имеет Бахмут, то я указал бы на тот факт, что это битва украинского лидера Зеленского. И именно он должен принимать решение, что важно, и что не важно для его вооруженных сил, нужно ли ему делать перегруппировку сил, или оставаться в Бахмуте. То, что я хочу сказать, так это то, если он отдаст указание перегруппироваться в какое-то время, то это вовсе не означает, что война проиграна. Это может означать только одно – он намерен поддерживать преимущество. И это самое главное.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский провел очередное заседание ставки, где было принято окончательное решение по Бахмуту.