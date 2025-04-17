Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала «Institute of Politics Harvard Kennedy School», от экс-советника президента Джозефа Байдена по нацбезопасности, Джека Салливана, прозвучало заявление — предыдущая администрация Белого дома на протяжении 2 лет не отправляла в Украину ATACMS, так как столкнулась с дефицитом такого типа вооружений в арсенале Пентагона.

Исходя из слов Салливана, помимо вышеописанного негативного фактора, ряд неуказанных высокопоставленных военных функционеров предупреждал бывшего президента Байдена — не следует передавать указанные ракеты другим государствам, так как армии США не хватит дальнобойных боеприпасов даже для «базового сдерживания» потенциального противника.

Впрочем, в течение двухлетнего периода (точка отсчета – март 2024 года), американский военно-промышленный комплекс успел произвести необходимое количество ракетного вооружения, что, в итоге, позволило США передать некоторую часть боеприпасов Украине (речь идет о не более, чем 40 ракетах ATACMS).

Бывший чиновник попытался оправдаться, отметив, что эти дальнобойные ракеты несущественно повлияли на ход войны в Украине:

…[Многие утверждают, что] если бы вы дали ATACMS, война пошла бы иначе. Но опыт использования ATACMS Украиной на поле боя свидетельствует о том, что это не так.

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