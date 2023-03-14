В пресс-службе Зеленского сообщили, что украинский лидер вместе с военным руководством обсудил ситуацию на фронте. В том числе, был рассмотрен вопрос относительно продолжения оборонительной операции в районе Бахмута, информирует «НБН».

На Банковой заявили, что все участники Ставки выразили общую позицию относительно продолжения обороны на Бахмутском направлении и удержания города.

На заседании также проанализировали обеспечение украинских защитников на передовой боеприпасами и вооружением. Кроме того, участники Ставки обсудили темпы и объемы поставок военной помощи иностранными союзниками, распределения вооружения и техники по группировкам войск.

Как сообщалось, офицер ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте.