Как информирует «НБН» со ссылкой на СNN и ряд других СМИ, Дональд Трамп был арестован соответствующими органами и сейчас он ожидает предъявления обвинений.

По состоянию на текущий момент известно, что у Трампа снимут отпечатки пальцев, после чего он будет доставлен в зал суда, где ему будут предъявлены обвинения. Также ожидается, что после суда на Трампа наденут наручники.

Отмечается, что таким образом Трамп стал первым в истории американским президентом, который был арестован органами.

Напомним, ранее мы уже писали об очередном скандальном заявлении Трампа об Украине.