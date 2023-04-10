Как сообщает «НБН«, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности главы Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на брифинге с министром обороны Алексеем Резниковым в Одессе.

По словам Поульсена, Дания уже подписала договор с Германией относительно поставок в Украину Leopard примерно два месяца назад.

К лету мы начнем поставлять в Украину танки Leopard. Заглядывая на полгода вперед, я надеюсь, что мы сможем поставить примерно 100 танков Leopard 1. Эта помощь для украинской армии, которая борется за свободу, стала бы очень существенной, — пояснил руководитель Минобороны Дании.

Кроме того, он добавил, что есть перспектива обсуждения поставок танков Leopard 2, хотя в самой Дании их не так и много. В то же время есть альтернативные способы их передачи.

В мае, продолжил исполняющий обязанности министра обороны Дании, Украина может получить артиллерийские установки CAESAR. Сейчас представители ВСУ проходят обучение на них на датских полигонах.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Беларусь перебросила танки к границе с Литвой.