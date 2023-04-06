Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение мониторинговой группы, белорусы перебросили к границе с Литвой как минимум десять танков.

Согласно данным «Беларускі Гаюн», сегодняшней ночью на железнодорожную станцию Гудогай, что в девяти километрах от границы с Литвой, прибыл эшелон. В его состав входили как минимум два десятка единиц техники Вооруженных сил Беларуси.

Согласно данным мониторинговой группы, среди техники в эшелоне прибыло не менее десяти-пятнадцати танков Т-72Б/Б3. Также там были МТ-ЛБ, БМП и БТРы.

Мониторинговая группа считает, что в указанное место была переброшена техника 120-й бригады Вооруженных сил Беларуси, которая дислоцируется в районе Уручье.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Беларусь могла получить от Российской Федерации очередную партию тяжелого вооружения.