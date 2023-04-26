Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, несмотря на договоренности о прекращении огня в Судане на некоторых участках возобновились боевые действия.

В материале издания отмечается, что вечером во вторник, двадцать пятого апреля, в городе Омдурман была слышна стрельба и взрывы. В частности, отмечается, что армия использовала там беспилотные летательные аппараты, чтобы нанести удары по Силам быстрого реагирования.

Такие же удары были нанесены для того, чтобы отвергнуть боевиков СШР с завода по переработке нефти в Бахре.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что стороны конфликта в Судане договорились создать переходной совет.