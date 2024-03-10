Как информирует «НБН» со ссылкой на издание PAP, Туск во время встречи с фермерами заявил, что правительство Польши не намерено закрывать польскую границу для товаров из-за пределов Европейского Союза.

Так, отмечается, что проведенная вчера встреча между польским правительством и лидерами фермерских протестов завершилась совершенно безрезультатно – ни одного соглашения достигнуто не было.

Участвовавший в данных протестах, один из лидеров Анджей Собоцинский сообщил изданию, что разговор с польским правительством действительно был о «мелочах». А вот Туск заявил фермерам, что у него «связаны руки», однако при этом он пообещал попытаться убедить Европейскую комиссию пойти на уступки по «Зеленому соглашению».

Дословно из сообщения Собоцинского:

Относительно границы, он сказал, что не будет закрывать ее. Он лучше выведет избыток зерна с рынка Польши. Это было бы неким решением проблемы, так как дало бы фермерам возможность опорожнить собственные склады и собирать новый урожай.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Туск прокомментировал решение запрета на ввоз продуктов из России и Беларуси в Польшу.