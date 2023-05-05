Спикер российского президента-агрессора Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели заявление олигарха об отступлении «вагнеровцев» из Бахмута.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь кремлевского диктатора заявил, что он не может прокомментировать обращение ЧВК «Вагнер», поскольку это касается хода так называемой «спецоперации».

Накануне Пригожин показал ряды трупов своих наемников, обматерив высшее военное руководство Российской Федерации. Позже олигарх заявил, что его боевики покинут Бахмут, где они гибнут из-за дефицита боеприпасов.