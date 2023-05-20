Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на российские пропагандистские СМИ.

В источниках говорят о том, что в субботу, на территории России в аэропорту Внуково приземлился самолет авиакомпании Georgian Airways. Это был первый прямой рейс из Грузии в России спустя 4 года.

Пропагандисты также пишут о том, что на борту самолета было достаточно большое количество людей. Рейс был заполнен на 80%, в отличии от рейса компании «Азимут», который прибыл из Москвы в Тбилиси накануне.

Большому количеству жителей Грузии такое решение не понравились и они начали протестовать возле грузинского парламента в столице Тбилиси. Кроме того, офис компании «Georgian Airways», которая как раз таки решила возобновить перелеты из Грузии в Россию на утро неизвестные забросали яйцами.

К слову, достаточно большое количество жителей Грузии выступали против возобновления авиасообщения с Россией, но местные власти несмотря на это приняли обратное решение.

Мы также писали, что в Грузии предложили вернуть прямое авиасообщение с РФ и ввести безвиз.