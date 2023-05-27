Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Так, если верить словам губернатора, то становится известно, что утром, в результате взрыва на территории Псковской области было повреждено административное здание нефтепровода компании «Транснефть». Случилось это возле населенного пункта Литвиновое, Невельского района.

Губернатор области отмечает, что данное происшествие случилось из-за атаки двумя беспилотными летательными аппаратами по территории области. О том, есть ли серьезные разрушения, либо же пострадавшие в результате данной «атаки» местные власти, в том числе и губернатор Ведерников не сообщали.

К слову, глава Псковской области только отметил, что на месте происшествия проводят работу специальные службы.

Стоит напомнить, что в последнее время на территории Российской Федерации активно падают и взрываются беспилотные летательные аппараты. Довольно часто СМИ пытаются обвинить в этом украинскую сторону.

Ранее мы писали о взрывах в Белгороде.