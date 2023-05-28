Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на международные СМИ.

Как сообщает ряд источников, на границе двух государств начались серьезные боевые действия, поскольку власти Талибана (режим, который удерживает власть в Афганистане) объявили войну Исламской республике Иран.

Войска Талибана активно подтягиваются к границам Ирана, а от средств массовой информации поступают сообщения о погибших в результате боевых столкновений. В свою очередь лидер Талибана заявил, что они возьмут Тегеран за 24 часа.

Конфликт между двумя сторонами начался из-за воды. Река Гильменд течет из афганских гор в иранскую провинцию Систан, где впадает в озеро, но озеро постоянно высыхает. В свою очередь иранцы обвнили Афганистан в том, что они создают помехи.

Затем на границе произошло боевое столкновения, а на данный момент известно, что талибы смогли уничтожить уже около 18 важных для Ирана объектов и захватить военную базу.

Напомним, ранее Байден сделал предупреждение Ирану.