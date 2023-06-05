Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на слова Блинкена во время мероприятия, организованном Американо-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC),

Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты Америки не готовы позволить Ирану получить доступ к ядерному вооружению, так как данное государство все время кому-то угрожает. Также стоит отметить, что Иран уже достаточно долгое время предоставляет России вооружение, тем самым помогает стране-агрессору уничтожать украинскую инфраструктуру, а также убивать обычных украинцев.

«Он экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности путем предоставления российской армии дронов, которые та использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение» — заявил государственный секретарь США.

Также отметим, что в по словам Блинкена, в первую очередь США будут использовать дипломатические, а также экономические шаги для того, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие. Но, как сказал госсекретарь, США готовы ко все возможным сценариям.

Ранее Блинкен призвал Лукашенко освободить политзаключенных.