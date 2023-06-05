Как информирует «НБН», такое заявление в интервью CNN озвучил председатель Объединенного комитета руководителей американских штабов, генерал Марк Милли.

Так, когда Милли попросили сделать комментарий относительно последнего рейда РДК и Легиона «Свобода России» на территорию Белгородской области, генерал США заявил, что риск эскалации существует все время. По его словам, в США очень внимательно следят за происходящим.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Бельгии инициируют проверку применения оружия страны бойцами РДК и Легиона «Свобода России».