О том, что в Бельгии начала расследование появления свидетельств, касающихся предоставления российским добровольцам, совершившим рейды на территорию страны-агрессора, оружия бельгийского производства, отправленного для ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра данной страны Александра Де Кро, опубликованное в Reuters.

По словам Де Кро, Брюссель уже направил запрос Киеву относительно необходимых разъяснений, поскольку оружие от стран-партнеров, поставляется в Украину при определенных жестких условиях — его станут использовать лишь на своей территории для защитных мер.

Таким образом, в местном оборонном ведомстве, при участии сопутствующих разведывательных структур, приступили к следственным мероприятиям, и сейчас требуют от Украины обеспечить доступ к информации, позволяющей определить, как именно произошел данный инцидент.

Ранее мы писали о том, что телевидение в Крыму начало транслировать ролик о начале контрнаступления ВСУ.