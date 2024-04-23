Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что на территории Белгородской области 19 апреля нашли очередной боеприпас, «потерянный» авиацией «второй армии мира», информирует «НБН».

Сообщается, что в поле в районе села Красное приграничного региона была обнаружена высокоточная ракета Х-59. Самолет армии Путина сбросил боеприпас в 92 километрах от украинской границы. Ракету пришлось уничтожать на месте, инцидент обошелся без разрушений и пострадавших.

Ранее Telegram-канал насчитал минимум 21 авиационную бомбу, которую самолеты захватчиков «теряли» на территории государства-террориста или во временно захваченных украинских регионах в этом и прошлом месяцах.

Напомним, британская разведка объяснила, почему ВС РФ начали терять при запуске свои лучшие ракеты.