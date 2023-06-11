Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Из источников известно, что ночью, 11 июня Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о якобы атаке и якобы о падении двух беспилотных летательных аппаратов на территории области.

«В Жуковском районе около села Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата» — заявил Шапша.

Кроме того, губернатор области немного позже сообщил, что ещё один БПЛА был обнаружен уже в Мединском районе в лесном массиве.

По предварительным данным известно, что в результате падения двух беспилотников на территории Калужской области пострадавших нет, а незначительные разрушения присутствуют только на двух садовых домах.

Стоит отметить, что из Калужской области довольно редко поступают подобные сообщения, так как она вовсе не имеет границ с Украиной.

Отметим, ранее мы писали об ударе оккупантов по Умани.