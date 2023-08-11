Во время брифинга в четверг, 10 августа, представитель Пентагона заявил, что ВСУ совершили настоящее чудо, загнав российских захватчиков в оборону, учитывая состояние армии Украины на момент начала полномасштабной войны, информирует «НБН».

По словам Райдера, для защитников это была неидеальная ситуация, однако они сумели оттеснить войска Российской Федерации на оборонные позиции, сделав, на первый взгляд, невозможное и показали выдающиеся результаты.

Спикер Минобороны США отметил, что украинские бойцы смогли развить и реализовать боевые возможности за очень короткий промежуток времени, принимая поддержку со всего мира.

Бригадный генерал заверил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине помощь, чтобы она вернула свою суверенную территорию и одержала победу над РФ.

Напомним, экс-посол США в РФ Майкл Макфол высказался о вероятности войны России с Америкой.