В интервью «Голосу Америки» дипломат прокомментировал запрет на использование оружия США на территории государства-террориста, а также отказ Вашингтона от организации конвоев для функционирования «зерновой инициативы», информирует «НБН».

Бывший посол отметил, что это связано с обеспокоенностью Администрации Байдена относительно вовлечения Америки в войну. По мнению Макфола, Белый дом переоценивает эту угрозу и вероятность подобного развития событий является очень низкой.

Дипломат убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет конвенциональной войны с Альянсом и США. Российский лидер едва выживает, сражаясь с Украиной, а если в нее включится НАТО и Америка, она быстро закончится.

Экс-посол обратил внимание на то, что Кремль старательно избегает ударов по территории военно-политического блока, несмотря на то, что страны-члены организации передают Киеву оружие.

Макфол добавил, что, если Вашингтон хочет закончить войну как можно скорее, американское руководство должно отправить ВСУ более мощное вооружение, а также существенно усилить санкционное давление на РФ.

Ранее СМИ узнали, какую сумму президент Джо Байден намерен потребовать от Конгресса США для помощи Украине.