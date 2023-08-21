В своем Telegram-канале топ-пропагандистка Кремля сообщила россиянам, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Истринского района Московской области, информирует «НБН».

По словам псевдожурналистки, этот БПЛА упал недалеко от ее дома на соседней улице. Симоньян также опубликовала кадры инцидента, засветив работу российской ПВО.

Позже рупор путинского режима, ссылаясь на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказала, что в ее поселке двое человек пострадали от обломков дрона.

Отметим, что атаку беспилотников на Московскую область уже прокомментировали в оборонном ведомстве страны-агрессора. Там традиционно заявили, что пострадавших в результате удара БПЛА нет.