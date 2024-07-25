В четверг, 25 июля, в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва может пойти на переговоры с Украиной при власти Зеленского, однако «при определенных условиях», информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам представителя АП РФ, страна-агрессор открыта к достижению своих целей путем диалога, поэтому «здесь возможны разные варианты». В то же время, как отметил спикер Путина, якобы «есть проблема с легитимностью» главы Украины.

Также Песков пожаловался, что якобы подписанный Зеленским запрет на переговорный процесс с РФ является препятствием для диалога, хотя на самом деле документ не позволяет проведение переговоров именно с российским диктатором Владимиром Путиным.

В очередной раз представитель Кремля отметил, что Москва «открыта к диалогу», однако якобы нужно понять, насколько готова украинская сторона и есть у Киева разрешение от «его кураторов».

Ранее Песков пригрозил, что РФ «ответит» на решение ЕС передать Украине прибыль от активов страны-агрессора на закупку оружия.