Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях пропагандистских ТГ-каналов.

Дословно из обнародованного Минобороны РФ сообщения:

Двадцать первого августа, приблизительно в 06 часов 50 минут по московскому времени была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа.

Согласно обнародованному сообщению Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен над территорией Московской области. Далее его якобы приземлили российские средства РЭБ.

В Министерстве обороны добавили:

Потеряв управление, беспилотник потерпел крушение в районе н.п. Покровское, что в Одинцовском районе. Пострадавших в результате ЧП нет.

Кроме того, российские средства массовой информации сообщили, что аэропорт «Внуково» (Москва) временно не принимает и не отправляет рейсы. В целях безопасности, начиная с 06 часов 25 минут определенная часть рейсов была перенаправлена в иные авиагавани.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке дронов на Ростовскую область.