Как информирует «НБН» со ссылкой на ANSA, Урсо призвал Евросоюз помочь Италии решить проблемы с наплывом мигрантов, а также напряженной ситуацией на острове Лампедуза, куда прибывает их основное количество.

В частности, итальянский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ситуация на Лампедузе для всех является очевидной. Однако, по его словам, именно Европа должна оказать Италии такую помощь, чтобы с ней можно было справиться.

В это же время он добавил, что ситуация на острове Лампедузе является нестабильной, именно поэтому нужно найти способ для того, чтобы уменьшить количество новоприбывших мигрантов.

Для того, чтобы управлять ситуацией с мигрантами, по словам министра, нужно в дальнейшем усилить существующие положения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что трудовые мигранты по всему миру перевели рекордный объем денег.