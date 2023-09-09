Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, таким образом, количество погибших за незначительное время увеличилось почти на три сотни человек.

В это же время отмечается, что ранения получили 1832 человека. Из них 1220 в критическом состоянии.

Также есть информация о том, что среди погибших есть гражданин Франции, который скончался от остановки сердца во время землетрясения.

Эксперты считают, что количество жертв будет расти по мере того, как спасатели будут добираться до труднодоступных районов во время продолжения спасательных работ.

Напомним, ранее мы уже писали о землетрясении, которое сотрясло Россию.