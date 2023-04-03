Как информирует «НБН», в отчете Европейсско-Средиземноморского сейсмологического центра говорится, что землетрясение было зафиксировано на юге Камчатского края. Произошло оно третьего апреля.

В результате подземных толчков в ряде офисных центров и педагогическом колледже есть повреждения. Кроме того, во множестве жилых домов попадала мебель и техника.

Наиболее ощутимыми толчки для жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также Елизово. Согласно предварительной информации жертв в результате сильного землетрясения нет.

По камчатскому времени землетрясение было зафиксировано третьего апреля в 15 часов 06 минут на глубине в 100 километров.

Напомним, ранее мы уже писали о сильных землетрясениях в Турции.