Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», встреча пройдет после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Согласно словам Джейка Салливана, это будет уже третья встреча между Зеленским и Байденом в Белом доме.

Помимо того, представитель Белого дома также объявил, что вначале следующей недели состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украинского государства. Это заседание известно как заседание в формате «Рамштайн».

Напомним, ранее мы писали о встрече Путина и Ким Чен Ына.