Как информирует «НБН«, об этом сообщило государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Чтобы были прекращены антитеррористические меры незаконные вооруженные формирования Армении должны поднять белое знамя, сдать все оружие, а нелегитимный режим должен принять решение о самороспуске», — указано в сообщении.

В противном случае Азербайджан заявляет о готовности продолжить боевые действия в регионе. Кроме того, администрация президента Азербайджана выразила готовность провести встречу с представителями проживающего в Карабахском регионе армянского населения.

Напомним, ранее мы уже писали о накаленной ситуации в Карабахе.