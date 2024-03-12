Пашинян напомнил, что его страна «заморозила» свое участие в ОДКБ, так как Ереван требует от партнеров рассказать, какая зона ответственности организации по Армении, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Новости-Армения».

По словам политика, вопрос о зоне ответственности не появился из ниоткуда и армянские власти «не просто однажды проснулись и вспомнили» об организации. Изначально территория страны была заявлена как «красная линия» для РФ и ОДКБ.

Однако, как напомнил глава правительства, во время вторжений Азербайджана на территорию его государства в 2021 и 2022 годах партнеры Еревана по организации не предприняли шаги, предусмотренные уставом.

Премьер подчеркнул, что, если в ОДКБ расскажут, где их зона ответственности по Армении и ответ будет соответствовать представлениям Еревана, вопрос будет закрыт. В противном случае, страна выйдет из организации.

Ранее Пашинян высказался о вступлении Армении в НАТО.