Отвечая на вопрос представителей СМИ, спикер кремлевского диктатора заявил, что Москва начала процесс вывода «миротворческих сил» государства-террориста из Карабаха, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Накануне азербайджанские медиа заявили, что Кремль начал выводить своих «миротворцев» с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах. Журналисты отмечают, что соответствующий процесс должен завершиться через несколько дней. После этого Баку восстановит полный контроль над регионом.

Напомним, что в конце сентября прошлого года Азербайджан провел военную операцию против самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. По итогам боев «власти республики» заявили о ее упразднении.

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