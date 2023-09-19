Как информирует «НБН» со ссылкой на Минобороны Германии, сегодня стало известно о том, что именно передает Германия ВСУ в своем очередном пакете военной помощи.

Так, в сообщении отмечается, что Федеральное министерство обороны пообещало Украине дальнейший большой пакет поддержки на сумму около 400 миллионов евро. Поддержка предоставляется там, где она наиболее необходима.

Отмечается, что уже в августе Германия имела две пусковые установки для украинской ПВО Patriot с радаром слежения с фазированной решеткой для перехвата цели, а также соответствующие управляемые ракеты.

Помимо того, Германия желает в будущем усилить ПВО Украины. К примеру, она хочет сделать это при помощи танков «Гепард», а также IRIS-T.

Итак, ели говорить о новом пакете военной помощи для Украины, то Германия передала 200 боевых бронированных машин MRAP, 50 надводных дронов, десятки тысяч снарядов разных калибров, 480 ракет АТ2, а также зимнюю одежду, генераторы тепла и электрической энергии.

Напомним, ранее мы уже сообщали о новом пакете военной помощи от Германии для Ураины.