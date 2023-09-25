Во время выступления в парламенте премьер-министр в очередной раз пожаловался на «ущемление прав» этнических венгров в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Орбан заявил, что его страна, которая состоит в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе, не будет оказывать поддержку Киеву на международной арене ни в каком вопросе, пока Украина не «возобновит» права венгерского нацменьшинства.

Отметим, что Будапешт подразумевает закон, который был принят в нашей стране в 2017 году. Согласно документу, в школах, где дети учатся на языках нацменьшинств, часть предметов должна преподаваться на украинском языке.

Ранее Орбан призвал Запад заключить сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в частности отдать России Крым и отказать Киеву в членстве в НАТО. В МИД Украины потроллили главу правительства Венгрии за абсурдные предложения.