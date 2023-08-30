Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице отреагировал на «миротворческие» предложения Орбана для нашей страны, информирует «НБН».

По словам представителя МИД, в ведомстве начали волноваться относительно того, что глава правительства Венгрии давно не призывал союзников Киева перестать отправлять оружие для ВСУ и узаконить агрессию россиян. В министерстве начали сомневаться в последовательности позиции скандального политика.

В очередной раз Николенко напомнил, что наше государство не будет торговать своими территориями и суверенитетом, что не будет делать и мир. А «публичные адвокаты» РФ не помогут стране-агрессору избежать ответственности за военные преступления.

Напомним, что также в интервью Орбан назвал заявления о победе украинцев «недоразумением».