Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Вашингтон начал наращивание поставок средств ПВО, боприпасов и иной помощи в области безопасности, чтобы помочь Израилю защититься от нападения боевиков движения ХАМАС.

Согласно информации издания, Штаты в настоящее время не уточняют, какой существует объем запросов Израиля о помощи в сфере безопасности, однако официальный представитель обороны США рассказал, что Вашингтон держит связь с оборонной промышленностью, чтобы ускорить выполнение ожидающих рассмотрения заказов от Израиля и рассматривает свои запасы вооруженных сил, чтобы можно было помочь Иерусалму.

При этом представитель США на условиях анонимности заверил, что Вашингтон остается в состоянии оказывать помощь и Украине и Израилю.

Напомним, ранее мы уже писали об угрозах со стороны ХАМАСа.