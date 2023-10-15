Как информирует «НБН», такое заявление озвучил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, руководитель Министерства иностранных дел КНР выразил надежду на то, что Вашингтон и далее будет двигаться навстречу Китаю в плане урегулирования разногласий между государствами. Это должно способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь стабильного развития.

В МИД Китая также добавили, что Блинкен заверил главу Министерства иностранных дел Китая в том, что США готовы работать с Китаем для реализации достигнутых соглашений между странами и ответственно управлять отношениями КНР и Штатов, а также содействовать стабилизации.

В ведомстве отметили, что Блинкен заверил Ван И в том, что Соединенные Штаты готовы работать с Китаем для реализации достигнутых договоренностей и ответственно управлять американо-китайскими отношениями и содействовать стабилизации.

Напомним, ранее мы уже писали том, что Владимир Путин собрался посетить Китай с визитом в этом месяце.