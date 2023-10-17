Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Washington Post.

Так, сразу два американских чиновника на условиях анонимности в комментарии изданию рассказали, что группа готовности, насчитывающая четыре тысячи моряков и морпехов, присоединится к американскому кораблю у берегов Израиля.

При этом журналисты уточняют, что в составе группы будет 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, которое подготовлено к выполнению широкого спектра задач, в частности, некоторые специальные операции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь в размере десяти миллиардов долларов.