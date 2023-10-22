Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Израиля в ТГ-канале.

В частности, в сообщении отмечается:

Определенное время назад танк ЦАХАЛа случайно открыл огонь и попал в египетский пост, прилегающий к границе в районе Керем-Шалом.

В это же время отмечается, что в настоящий момент продолжается расследование инцидента, а также выясняются все подробности произошедшего.

ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу того, что случилось, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, в какой ситуации Тель-Авив сможет радикально изменить свое отношение к Украине.