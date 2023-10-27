Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале «Укринформа».

«Этим утром мы смогли выяснить наше видение ситуации в Украине. Поэтому я могу еще раз заверить Украину в безусловной поддержке ее суверенности и территориальной целостности. Суть нашей стратегии и нашей поддержки останутся такими же, как и до этого, и мы также заверили в этом президента Зеленского, которого слушали накануне», – отметил Макрон по итогам двухдневного заседания Европейского совета.

В то же время французский президент сделал акцент на том, что Европа должна как можно активнее усиливать и развивать военную индустрию, так как такая стратегия имеет смысл на будущее.

Поэтому в «стремлении оказывать помощь в длительной перспективе мы остаемся неизменными», — заверил Макрон.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ЕС готовятся к большим проблемам с Венгрией.