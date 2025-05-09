Глава Франции в четверг вечером, 8 мая, провел несколько бесед с американским лидером Дональдом Трампом. Макрон на своей странице в соцсети Х сообщил, что поддержал призыв президента США к безусловному перемирию на 30 дней между РФ и Украиной.

По словам французского президента, Киев согласился на такое прекращение огня почти два месяца назад. Теперь глава государства ожидает, что Москва даст согласие на режим тишины, информирует издание «НБН».

Политик предупредил, что если страна-агрессор не пойдет на предложенное главой Белого дома перемирие, Франция, США и их союзники в Европе «решительно ответят» на отказ Кремля.

Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному прекращению огня. Киев и союзники обсудили и инструменты давления в случае, если РФ откажется от инициативы или нарушит перемирие.

Как сообщалось, дипломат Андрей Веселовский заявил, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву на 9 мая стал жестким ответом Трампу.