Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, политики отмечают, что нет сомнений в необходимости победы Израиля и Украины, но в то же время «плательщикам налогов надоело финансирование бесконечной тупиковой ситуации в Украине без видения побед».

В то же время озвучили 12 условий для выполнения прежде чем «хотя бы один доллар будет отправлен в Украину». В их числе:

— конкретная стратегия победы Украине, а не «мы с вами до тех пор, пока не победим»,

— внедрение полных санкций против России, чтобы они предусматривали всю нефть, зерно и редкоземельные минералы,

— предоставление Конгрессу учета систем вооружений, которые отправили и уже используются на сегодня,

— объяснение, что будет происходит при условии, что американские инвестиции в Украину прекратятся, будут ли страны ЕС и НАТО предоставлять поддержку Украине, а также сможет ли в таком случае Украина выстоять и победить.

Еще американцы услышать, как американское оружие, которое отправляется в Украину поможет выиграть войну, а не просто продолжить ее. Они настаивают на оценке того, какое оружие не отправили, но могло изменить траекторию войны до сих пор.

Нынешняя политика администрации только способствовала дальнейшим страданиям Украины, и Конгресс должен сыграть определенную роль в решении того, какие дополнительные возможности следует предложить Украине, – говорится в письме.

Напомним, ранее мы уже писали, что новый председатель Палаты представителей Джонсон обсудил с Байденом будущую помощь Украине.