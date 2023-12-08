Представитель Варшавы рассказал, что лидеры двух стран и их офисы находятся в «постоянном контакте», однако разногласия, которые возникли за последние шесть месяцев, влияют на его интенсивность, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам польского политика, существование независимой Украины по-прежнему является национальным интересом его страны. Павляк заверил, что это не изменится, несмотря на то, какая коалиция будет руководить государством, ведь поляки осознают, что Россия уничтожает глобальную архитектуру безопасности.

Чиновник подчеркнул, что Варшава поддерживает интеграцию Украины в Европейский Союз и хочет помочь стране в послевоенном восстановлении. При этом Польша имеет свои экономические интересы и будет их защищать.

Напомним, что ранее польское правительство начало требовать от Евросоюза аннулировать «транспортный безвиз» с Украиной.